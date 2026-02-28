Grupo Salinas anuncia cambios directivos en TV Azteca

El Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, confirmó los cambios directivos en programas de TV Azteca tras darse a conocer el concurso mercantil de la empresa.
De acuerdo con la información, los cambios se realizarán en los programas HECHOS y ADN Noticias. Ellos serán los nuevos directivos:
- Juan Pablo Delgado Cantú, nuevo director general de HECHOS
- César Castillejos Rangel, nuevo director general de ADN Noticias
Confirma Grupo Salinas cambios directivos en TV Azteca
A través de redes sociales, TV Azteca anunció que los cambios directivos ya “están en marcha” tras los nuevos nombramientos por parte del consejo de Grupo Salinas y Azteca Noticias.
Con los cambios directivos y editoriales en televisión, Grupo Salinas aviva los rumores de tensión tras el anuncio de que TV Azteca ingresará a un concurso mercantil por crisis financiera tras el pago al SAT.
Al ingresar al concurso mercantil, TV Azteca busca reestructurar sus deudas y evitar la quiebra; este proceso no significa el cierre de la empresa, sino que se abre un periodo de negociación.