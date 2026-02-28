El Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, confirmó los cambios directivos en programas de TV Azteca tras darse a conocer el concurso mercantil de la empresa.

De acuerdo con la información, los cambios se realizarán en los programas HECHOS y ADN Noticias. Ellos serán los nuevos directivos:

Juan Pablo Delgado Cantú, nuevo director general de HECHOS

César Castillejos Rangel, nuevo director general de ADN Noticias

Grupo Salinas anuncia cambios directivos en TV Azteca (Captura de pantalla)

Confirma Grupo Salinas cambios directivos en TV Azteca

A través de redes sociales, TV Azteca anunció que los cambios directivos ya “están en marcha” tras los nuevos nombramientos por parte del consejo de Grupo Salinas y Azteca Noticias.

Con los cambios directivos y editoriales en televisión, Grupo Salinas aviva los rumores de tensión tras el anuncio de que TV Azteca ingresará a un concurso mercantil por crisis financiera tras el pago al SAT.

Al ingresar al concurso mercantil, TV Azteca busca reestructurar sus deudas y evitar la quiebra; este proceso no significa el cierre de la empresa, sino que se abre un periodo de negociación.