El juicio contra TV Azteca en Estados Unidos avanza con la decisión de la jueza Bárbara Moses para que éste sea abreviado.

Se trata de un juicio abreviado en el los acreedores de TV Azteca buscan que se dejen las tácticas dilatorias para no pagar el adeudo por más de 600 millones de dólares.

Acreedores de TV Azteca acusan tácticas dilatorias para no pagar adeudos

Los acreedores de TV Azteca, liderados por The New York Mellon, instaron el pasado 13 de marzo a la jueza que lleva el caso a ordenar un juicio sumario ante las posibles estrategias de la televisora para no pagar.

De acuerdo con los acreedores, el proceso de descubrimientos de pruebas solicitado por la empresa de Ricardo Salinas Pliego se trata de una táctica dilatoria para, posiblemente, esconder sus activos.

Ante la petición, la jueza Barbara Moses aprobó la petición que incluye que se lleve a cabo un juicio oral en Estados Unidos, así como suspender el proceso de descubrimiento de pruebas.

Y es que los acreedores de TV Azteca señalaron que los supuestos archivos incorrectos que se han presentado son solo un distractor para que la empresa haga “transferencias fraudulentas” para evitar el pago de los más de 600 millones de dólares que adeuda.

Concurso mercantil en México de TV Azteca sería estrategia para no pagar en Estados Unidos, aseguran acreedores

Por otra parte, los acreedores señalaron ante la jueza el temor ante posibles tácticas de TV Azteca para evitar el pago que adeuda desde agosto de 2024.

Esto por el concurso mercantil que TV Azteca inició ante su crisis financiera en México por el pago de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Según los acreedores, este movimiento es una táctica para declararse insolvente y evitar el pago de 600 millones de dólares.