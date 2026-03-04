Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que TV Azteca, empresa de Ricardo Salinas Pliego, hizo un pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se incluyó en el pago de enero por impuestos pendientes de Elektra.

“Son dos adeudos, uno es de TV Azteca y el otro es de Elektra. TV Azteca ya se pagó completo y Elektra ayer se depositó el primer pago mensual. Se depositaron alrededor de 10 mil millones de pesos, completo TV Azteca hace más de un mes… y en el caso de Elektra… un fue un pago inicial y después pagos mensuales” Claudia Sheinbaum

El pago que al que hizo referencia Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de este 4 de marzo fue el del 29 de enero por alrededor de 10 mil millones de pesos.

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego deberá completar un adeudo por 32 mil millones de pesos en una serie de 18 pagos mensuales, de los cuales también se acaba de pagar el primero.

Claudia Sheinbaum: pago de impuestos de Elektra y TV Azteca es independiente del juicio mercantil

Claudia Sheinbaum dijo que el pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego no afecta el concurso mercantil iniciado por TV Azteca.

El primer motivo es porque el adeudo de TV Azteca ya se cubrió de manera completa con el pago de impuestos del 29 de enero que se mencionó principamnete es por adeudo de Elektra.

En segundo lugar porque son procedimientos independientes, aunque TV Azteca dijo en su comunicado que uno de los motivos del concurso de mercantil era un efecto del pago de impuestos al SAT.

“El juicio mercantil de TV Azteca no afecta el pago de impuestos… ya no tiene que ver con el adeudo del fisco que tenía” Claudia Sheinbaum

Ricardo Salinas Pliego avanza en su deuda; pendientes 17 pagos mensuales

Claudia Sheibaum recordó que el paso de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, en referencia al primer depósito, fue el más grande en la historia del SAT.

A Ricardo Salinas Pliego le quedan solo 17 pagos mensuales pendientes correspondientes al adeudo de Elektra.