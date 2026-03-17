TV Azteca formalizó su salida del Registro Nacional de Valores, con lo que dejará de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave “AZTECA”.

La empresa informó que cumplió con los requerimientos de la CNBV y que el proceso forma parte de su concurso mercantil y reorganización financiera.

Como parte de la medida, se creó un fideicomiso para adquirir los valores de inversionistas. Sin embargo, acreedores de Tv Azteca advierten que el concurso podría retrasar el pago de la deuda de 600 millones de dólares.

De momento, Ricardo Salinas Pliego no se ha posicionado sobre la salida de TV Azteca del Registro Nacional de Valores, ni tampoco Grupo Salinas.

TV Azteca formaliza salida del Registro Nacional de Valores

Mediante comunicado, TV Azteca informó que se concluyeron los requerimientos para salir del Registro Nacional de Valores, del totalidad de sus acciones.

Así como de sus certificados de participación ordinarios bajo la regulación del CNBV, mediante “AZTECA” en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde dejará de cotizar.

TV Azteca sale de la Bolsa Mexicana de Valores (Rogelio Morales Ponce)

Añadieron que este proceso forma parte del concurso mercantil y de su reorganización financiera, por lo cual TV Azteca ya no tendrá cotización tras cancelar su registro.

Asimismo y como parte de la salida del Registro Nacional de Valores, TV Azteca creó un fideicomiso para adquirir la totalidad de los valores que pertenecen a los inversionistas.

TV Azteca: acreedores advierten que concurso mercantil podría retrasar pago de adeudo

Si bien TV Azteca destaca el concurso mercantil, sus acreedores advirtieron que podría ser un proceso para evitar se realicen los pagos de su deuda, 600 millones de dólares.

Acorde con documentos presentados ante los tribunales Distrito Sur de Nueva York, TV Azteca podría estar realizando transferencias que oculten sus activos.

Por lo mismo, The Bank of New York Mellon solicitó a la corte que se entregue la información sobre el concurso mercantil que vive TV Azteca en México.

Además, intentaría con su advertencia el involucrar a Grupo Salinas y Ricardo Salinas Pliego en el proceso contra TV Azteca como responsables financieros.