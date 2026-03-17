Los acreedores de TV Azteca, encabezados por The Bank of New York Mellon, solicitaron formalmente a la justicia de Estados Unidos que Grupo Salinas y su presidente, Ricardo Salinas Pliego, sean considerados corresponsables de la deuda superior a 600 millones de dólares.

Los inversionistas argumentan que la televisora opera como un “alter ego” del corporativo, lo que permitiría levantar el velo corporativo y obligar a la matriz a responder.

La petición surge tras sospechas de transferencias fraudulentas y contradicciones en el proceso de concurso mercantil en México.

Acreedores: TV Azteca opera como “alter ego” de Ricardo Salinas y Grupo Salinas

En una misiva enviada el 13 de marzo de 2026 a los jueces neoyorquinos Paul G. Gardephe y Barbara Moses, la representación legal de los acreedores argumentó que TV Azteca está operando como un “alter ego” de Grupo Salinas.

Según los demandantes, el corporativo no solo anunció, sino que aparentemente “orquestó” la solicitud de concurso mercantil de la televisora en México.

Bajo la legislación estadounidense, demostrar que una empresa es el “alter ego” de otra permite “levantar el velo corporativo”.

Esto significaría que, legalmente, no existe una separación real entre TV Azteca y Grupo Salinas, obligando a la matriz a responder por las obligaciones de los bonos cuyo vencimiento original fue el 9 de agosto de 2024.

Falta de transparencia y el incidente del “PDF incorrecto”

La desconfianza de los inversionistas se ha intensificado debido a lo que consideran una falta de claridad financiera.

Denuncian que la empresa se ha negado a entregar estados financieros o información básica que descarte el traslado de activos hacia empresas relacionadas.

Además, señalaron una serie de contradicciones procesales:

El 26 de febrero de 2026, TV Azteca anunció su intención de ir a concurso mercantil en México.

Al día siguiente, sus abogados negaron este hecho ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El 12 de marzo, tras filtraciones en la prensa, la defensa admitió finalmente la solicitud, justificando su negativa previa como un error por haber entregado un “PDF incorrecto” al tribunal.

Exigencias legales inmediatas

Ante el riesgo de abusos y posibles violaciones a órdenes judiciales previas que prohibían iniciar ciertas acciones legales, los acreedores han solicitado a los jueces que TV Azteca entregue, en un plazo no mayor a siete días, información detallada sobre el estado de sus filiales en México.

Específicamente, buscan transparentar cualquier transferencia de activos realizada entre la televisora y Grupo Salinas, con el fin de determinar si dichos movimientos están sujetos a las leyes de Estados Unidos sobre transferencias fraudulentas