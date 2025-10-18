En medio del relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez confirmó que no participará en el proyecto Somos MX, surgido del movimiento “Marea Rosa” y que busca convertirse en partido político para 2027.

“No, yo tomé la decisión de no crear un nuevo partido, de trabajar desde el lado ciudadano” Xóchitl Gálvez, ex candidata a la presidencia de México

Xóchitl Gálvez destacó que su trinchera seguirá siendo la sociedad civil, mientras celebra que el PAN esté redirigiendo su enfoque político hacia los ciudadanos.

Xóchitl Gálvez: “Yo no estoy participando”

La política de 62 años de edad reiteró que no planea crear un nuevo partido y continuará su labor desde el lado ciudadano.

“No, yo tomé la decisión de no crear un nuevo partido, de trabajar desde el lado ciudadano”, puntualizó Xóchitl Gálvez durante el relanzamiento del PAN el 18 de octubre de 2025.

El líder del Frente Cívico Nacional (FCN) y de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, ya había confirmado que Gálvez no se sumará al proyecto.

De igual manera, se sabe que Claudio X. González tampoco participará, optando por mantenerse activo en la sociedad civil. Tanto el empresario como el ex dirigente nacional del PRD participaron en el relanzamiento del PAN como asistentes.

Xóchitl Gálvez reconoció que, aunque permanezca al margen de Somos MX, el trabajo ciudadano podría eventualmente colaborar con algún partido, incluyendo al propio PAN.

En su relanzamiento, PAN planteó el fin de las cúpulas partidistas

Durante sus declaraciones sobre el relanzamiento del PAN, Xóchitl Gálvez hizo un llamado a la autocrítica.

“Se tiene que acabar esas cúpulas partidistas, esos partidos Acción Nacional locales cerrados que solo eran los mismos de siempre” Xóchitl Gálvez, ex candidata a la presidencia de México

Recordó que su trayectoria como candidata a senadora, alcaldesa y presidencia se dio sin afiliación formal al partido, demostrando que es posible representar causas ciudadanas dentro del PAN.

La política descartó buscar cargos públicos en las elecciones 2027 y afirmó que continuará apoyando jóvenes, mujeres y la defensa de las libertades ciudadanas, mientras se mantiene activa en el sector privado.

El PAN se reinventa: Jorge Romero anuncia ruptura con alianzas y apertura social (Especial)

Somos MX, frente a los retos del INE

Mientras Xóchitl Gálvez se mantiene en el activismo cívico, Somos MX enfrenta obstáculos para cumplir los requisitos ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

A seis meses del proceso, solo han realizado 68 de las 200 asambleas requeridas, cancelando 126 por distintos motivos, incluido falta de quórum.

La organización proyecta completar 100 asambleas distritales en agosto, a fin de cumplir la meta antes de la fecha límite del 25 de febrero de 2026, pese a las dificultades y la presunta injerencia de autoridades en sus trabajos.