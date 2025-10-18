El activista y empresario Claudio X. González asistió al evento del relanzamiento del PAN y lanzó declaraciones contundentes sobre la participación de ciudadanos sin afiliación partidista y el rumbo político de México.

“La ciudadanía se debe politizar y los partidos se deben ciudadanizar; ahí hay un encuentro virtuoso donde se atiende el bien común” Claudio X. González, empresario

Desde las gradas en el Frontón México, el empresario advirtió que el país “va por mal camino” y destacó la necesidad de alternativas viables para las elecciones 2027 y 2030. Claudio X. González no cree que el relanzamiento del PAN sea el fin de las alianzas.

Claudio X. González llama a “echar a Morena de Palacio en 2030” y alerta sobre reforma electoral

Claudio X. González aseguró que en 2027 es crucial quitarle a Morena la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, para frenar cambios constitucionales unilaterales.

El empresario fue muy claro sobre su objetivo, que es “echarlos de Palacio en 2030”, subrayando la urgencia de un plan estratégico de la oposición. En ese sentido lanzó un llamado urgente sobre la reforma electoral que se discutirá en 2026.

“Es crucial evitar una reforma electoral ahora en febrero próximo que limite la posibilidad de que los electores elijan libremente al gobierno” Claudio X. González, empresario

Sobre la situación interna de Morena, indicó que el partido “está muy dividido y se va a seguir dividiendo”, y que México “buscará una nueva alternativa” ante el camino político actual.

Visión sobre alianzas y partidos

Respecto a la continuidad de coaliciones entre partidos de la oposición -como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano-, Claudio X. González explicó que cada partido definirá sus propias ideas y propuestas, aunque podrían surgir “encuentros tácticos” que marquen la ruta electoral en los próximos años.

Destacó que movimientos internos en partidos que promuevan apertura hacia la sociedad son positivos, enfatizando valores como libertad, vida y familia, y afirmó que la política debe acercarse a la ciudadanía: