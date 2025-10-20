Guadalupe Acosta Naranjo, argumentó su presencia en el relanzamiento del PAN que llenó de extrañeza a asistentes y seguidores Somos MX, agrupación que espera alcanzar su registro para las elecciones 2027.

“Recibimos hace unos días la invitación a lo que ellos llaman su relanzamiento político [del PAN] lo platicamos entre nosotros [Somos MX] y decidimos asistir (...) Estamos en una ruta distinta a la del PAN tanto en su formación ideológica como en su ideología política (...) quisimos dar una seña de lo que debería ser la política en México”. Guadalupe Acosta Naranjo, político.

Sin embargo, Guadalupe Acosta Naranjo excusó su participación en el evento del Partido Acción Nacional (PAN) aclarando que Somos MX estaba enterado de su asistencia.

Guadalupe Acosta Naranjo de Somos MX habla de su presencia al relanzamiento del PAN

El político y ex perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, fue cuestionado por Ciro Gómez Leyva sobre su presencia en el relanzamiento del PAN el 18 de octubre.

El que Guadalupe Acosta Naranjo haya decidido ir al evento siendo parte de la coordinación de Somos MX, llamó mucho la atención y a él le causó risa el interés que esto despertó.

Guadalupe Acosta Naranjo aseguró que todo Somos MX recibió la invitación a ir al relanzamiento del PAN, situación que conversaron entre los integrantes.

Guadalupe Acosta Naranjo, político. (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Más allá de que Somos MX pudiera llegar a tener participación con el PAN en un futuro y con la ley electoral modificada, el político externó la importancia de un diálogo conjunto.

Argumentando que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se ha fomentado el cierre de conversación a personas con otras creencias en Somos MX no creen que deba ser así.

Fue por ello que Guadalupe Acosta Naranjo y Somos MX decidieron asistir al relanzamiento del PAN como una vía para que haya conversación más no cierre de puertas.

Guadalupe Acosta Naranjo asumió que en Somos MX “puede causar extrañeza” que se decidiera ir al relanzamiento del PAN, pero “hay que escucharnos”.

Somos MX cumplirá con sus asambleas para el registro oficial en noviembre

Guadalupe Acosta Naranjo habló de su presencia en el relanzamiento del PAN, pero también del futuro registro de Somos MX para ser un partido formal.

El político explicó que para noviembre ya tendrán las 200 Asambleas que por ley requieren para el registro, pero planean seguir para en enero -la fecha límite- tener 260.

Guadalupe Acosta Naranjo habló de tener un ‘colchón’ por si hay recorte de Asambleas, además de que advirtió que Morena no está viendo bien el objetivo de registrar Somos MX.