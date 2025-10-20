Durante el reciente relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), celebrado el 18 de octubre en CDMX, llamó la atención la ausencia de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, quienes han sido figuras emblemáticas del partido en años recientes.

“Con Vicente [Fox] fue una cuestión médica, pero con él estamos magníficamente bien como nunca”. Jorge Romero, político.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, señaló que la falta de Calderón y Fox no afectó los objetivos del evento, el cual buscó marcar el inicio de una nueva era para el partido enfocada en fortalecer su identidad, apertura ciudadana y el fin de las alianzas tradicionales.

Romero subrayó que el relanzamiento prioriza el proyecto del PAN como fuerza política autónoma, dejando atrás figuras históricas para dar paso a nuevos liderazgos y estrategias que involucren directamente a la militancia y a la ciudadanía.

¿Por qué Felipe Calderón y Vicente Fox no fueron al relanzamiento del PAN? Jorge Romero responde

Jorge Romero, el dirigente nacional del PAN, informó en entrevista con Azucena Uresti a qué se debió la ausencia de dos figuras importantes:

Vicente Fox

Felipe Calderón

Jorge Romero aclaró que ambos expresidentes de México tuvieron la invitación para ir al lanzamiento del PAN, pero decidieron no ir.

Más allá de hablar sobre distanciamientos de los políticos con el PAN, el dirigente nacional aseguró que con Vicente Fox tienen comunicación constante, pero su salud le impidió viajar.

Vicente Fox, expresidente de México. (@PresidenteVFox)

Por otra parte, aunque escéptico, aseguró que Felipe Calderón no fue al relanzamiento del PAN por motivos de traslado, aludiendo a que el expresidente no estaba actualmente en México.

“Con Felipe Calderón [estamos bien], pero por cuestiones geográficas no pudo venir”. Jorge Romero, político.

Felipe Calderón, expresidente de México. (@FelipeCalderonH)

Jorge Romero advierte: El relanzamiento fue un vento limitado, más encuentros por venir

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, aclaró los motivos por los que Felipe Calderón y Vicente Fox no asistieron ni enviaron un mensaje al relanzamiento del partido el pasado 18 de octubre.

Romero aseguró que la ausencia de los expresidentes no significa un deslinde de las figuras históricas del partido. Reconoció que, aunque hubo “errores” en sus gobiernos, también se registraron más aciertos que los alcanzados por la administración de Morena.

“Tennos paciencia, acuérdate que apenas arrancamos el sábado tampoco ahí queríamos acumular todo”. Jorge Romero, político.

El dirigente nacional explicó que no se buscó reunir a todas las personalidades representativas del PAN durante este relanzamiento y adelantó que se prevé un encuentro futuro con Calderón y Fox en otro evento del partido.

Romero subrayó que el objetivo principal del relanzamiento es consolidar una nueva etapa del PAN, enfocada en apertura ciudadana, relevo generacional y consolidación de nuevos liderazgos, sin depender exclusivamente de figuras históricas del partido.

Objetivo del relanzamiento del PAN

El evento buscó consolidar una imagen renovada del PAN, destacando la importancia de abrir la participación a ciudadanos no militantes, implementar procesos de selección de candidatos más transparentes y promover un relevo generacional en la dirigencia del partido.

Aunque Calderón y Fox no asistieron, la dirigencia enfatizó que el evento fue exitoso y que el futuro del PAN se construye con la participación activa de sus miembros y la sociedad civil, dejando claro que la visión del partido se centra en el presente y no en figuras históricas.