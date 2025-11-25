Somos MX, movimiento encabezado por figuras como Guadalupe Acosta Naranjo, no descarta una coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones de 2030.

En entrevista para Azucena Uresti, el exsenador Emilio Álvarez Icaza señaló que Somos MX está cada vez más cerca de obtener su registro, pues actualmente suma 120 mil afiliaciones de 260 mil.

Aunque su registro no será confirmado hasta mayo de 2026, los integrantes de Somos MX no descartan la posibilidad de ir en coalición con el PRI para las elecciones del 2030.

Emilio Álvarez Icaza (cuartoscuro / Graciela López Herrera)

¿Somos MX irá en coalición con el PRI? Alianza podría ocurrir para las elecciones de 2030

Integrantes de Somos MX señalaron que esperan obtener su registro en mayo del siguiente año para participar en las elecciones de 2027 en México, fecha en la que se votarán distintos cargos entre los que se incluyen:

Diputados federales

Gubernaturas

Congresos locales

Presidencias municipales

Jueces y magistrados

Cuestionados por la posibilidad de ir en alianza con el PRI para las elecciones del 2027, sus dirigentes explicaron que, por mandato de ley, no se podrá para ese periodo electoral.

No obstante, señalaron que para las elecciones del 2030 “por supuesto que harán una gran coalición” para, dijeron, “sacar a Morena de Palacio Nacional y donde gobierne”.