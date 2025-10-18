El militante de Movimiento Ciudadano, David Olivo arremetió contra la coalición entre el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificándola como “la alianza del Titanic”.

Sus declaraciones surgen en el contexto del relanzamiento del PAN y las discusiones internas sobre el futuro de sus alianzas políticas.

La del Titanic: la dura frase de David Olivo sobre la alianza PAN-PRI

En entrevista con Juan Becerra Acosta, David Olivo recordó que Movimiento Ciudadano había advertido previamente sobre los riesgos de esa unión.

Afirmó que, pese al respeto hacia otras fuerzas políticas, la coalición PAN-PRI nunca fue bien recibida por la ciudadanía, al ser vista como una unión contraria a los ideales históricos de acción nacional.

“Realmente, como lo han mencionado muchos columnistas y muchos mexicanos, nunca quisieron esa alianza”, señaló Olivo, agregando que los resultados electorales demostraron el rechazo ciudadano a la colaboración con el PRI.

En contraste, el coordinador nacional de Proyectos Prioritarios celebró que el PAN retome su independencia política y busque reconstruir su identidad.

“Qué bueno que el PAN está volviendo a encontrar su propia visión y su propio proyecto político. Si deciden separarse del PRI, les deseo el mejor de los éxitos” David Olivo, coordinador nacional de Proyectos Prioritarios de MC

El Partido Acción Nacional anunciará el sábado 18 de octubre una serie de reformas internas, entre ellas abrir candidaturas a ciudadanos sin militancia, aunque no ha definido si mantendrá futuras alianzas con el PRI.

Ante la pregunta sobre la continuidad de la coalición PAN-PRI, los líderes panistas se limitaron a decir: “ya veremos”.