El diputado Max Cortázar cayó al agua en el Frontón México, mientras transcurría la presentación del nuevo logo del Partido Acción Nacional (PAN) este 18 de octubre de 2025.

Al parecer, Max Cortázar no notó que en el Frontón México se había colocado una pileta de agua como parte de la escenografía utilizada para la representación teatral ‘La Malinche’.

Videos que circulan en redes sociales exhiben el momento en el que Max Cortázar es auxiliado para salir del agua, en tanto, sus compañeros celebraban el ‘relanzamiento’ del PAN como partido político.

Max Cortázar cae al agua durante presentación del PAN en el Frontón México (Tomada de video)

Relanzamiento del PAN es interrumpido por la caída al agua de Max Cortázar

Este sábado se llevó a cabo el relanzamiento del PAN en el Frontón México, donde los panistas se comprometieron a poner fin a las alianzas y presentaron su nuevo logo de cara al futuro.

Sin embargo, los gritos de apoyo se convirtieron en risas cuando Max Cortázar cayó accidentalmente al agua, quedando completamente empapado de su pantalón de mezclilla y camisa blanca.

Tras terminar el evento en el Frontón México, decenas de panistas marcharon hasta el Ángel de la Independencia, donde se comunicó el rompimiento de su alianza con el PRI.

Los militantes que portaron el nuevo logo del PAN tomaron Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ahuehuete, para luego trasladarse al Ángel de la Independencia.