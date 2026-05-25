Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México menciona que Maru Campos, gobernador de Chihuahua “no está imputada”, tras citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como parte de los procedimientos entiendo que llamó a la gobernadora (Maru Campos) también a una entrevista no quiere decir que esté imputada de algún tema, sino sencillamente por lo que informó la Fiscalía fue llamada a una entrevista” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum surgen desde su conferencia mañanera del lunes 25 de mayo de 2026, después de que el fin de semana se diera a conocer un par de citatorios de la FGR, uno a Maru Campos y el segundo a Rubén Rocha Moya.

En el caso de Maru Campos a sido citada a declarar por la FGR por la presunta presencia de agentes de la CIA en operativos antidrogas en Chihuahua sin el permiso y conocimiento del Gobierno Federal.

Sheinbaum confirma que no hay imputación de la FGR contra Maru Campos

Además la presidenta Sheinbaum aclaró que por el momento bajo el procedimiento e investigación que realiza la FGR, el citatorio a Maru Campos solo es una entrevista.

Por lo que confirma que hasta el momento la FGR no ha hecho alguna imputación en contra de la gobernadora de Chihuahua.