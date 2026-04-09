Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), anticipó que habrá cambios en la dependencia tras ser ratificado en el cargo por el Senado de la República.

Fue el miércoles 8 de abril, cuando el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 81 votos a favor y 30 en contra, la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que ratifica a Roberto Velasco como el nuevo canciller de México.

Roberto Velasco dará a conocer a su equipo de trabajo en la SRE “poco a poco”

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Roberto Velasco adelantó que el próximo viernes 10 de abirl dará un aviso dirigido al personal diplomático que se encuentra en la propia cancillería.

Sin ahondar en mayores detalles, Roberto Velasco señaló que se tomará el tiempo necesario para dar paso a la integración de su equipo, la cual aseguró tendrá lugar “poco a poco”.

Velasco manifestó que el objetivo es analizar aquellos cambios de cargos donde es necesario, resaltando que la mayoría de quienes permanecen ya han trabajado junto a él.