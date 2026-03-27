Integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras De Guaymas y Empalme, reportaron el hallazgo de restos humanos y pertenencias durante labores de rastreo en el ejido de Valle de Guaymas, Sonora.

Por medio de redes sociales, el colectivo compartió un mensaje sobre el trabajo de búsqueda que se realizó el 25 de marzo y dio con los indicios.

Al abundar en los detalles de los hallazgos, destacó que hasta el momento se han encontrado pertenencias y restos humanos que corresponderían al menos a 8 cuerpos.

Colectivo Guerreras Buscadoras De Guaymas y Empalme localiza restos humanos en Valle de Guaymas

El martes 24 de marzo, integrantes del colectivo sonorense, Guerreras Buscadoras De Guaymas y Empalme, realizó un despliegue de rastreo en el ejido Felipe Ángeles de Valle de Guaymas.

Las acciones efectuadas ese día dejaron resultados negativos; sin embargo, al continuar con los trabajos el miércoles 25, lograron el hallazgo de restos humanos y pertenencias.

Sobre los resultados, el colectivo compartió un mensaje en redes sociales en el que destacó que entre los indicios también se encontraron pertenencias personales.

Al ofrecer los detalles del hallazgo, se explicó que en la zona se encontraron 3 distintas fosas clandestinas con restos recientes, pero también con osamentas de mayor antigüedad.

Debido a lo anterior, el colectivo dio a conocer que se tiene la hipótesis que el ejido en Valle de Guaymas habría sido utilizado de manera reiterada para abandonar restos humanos.

Colectivo localiza restos humanos y pertenencias en ejido de Valle de Guaymas (Guerreras Buscadoras De Guaymas y Empalme /Facebook)

Restos localizados pertenecen al menos a 8 cuerpos

Al reportar el hallazgo de restos humanos y pertenencias en ejido de Valle de Guaymas, el colectivo Guerreras Buscadoras De Guaymas y Empalme destacó que habría al menos 8 cuerpos.

Sobre los indicios se resaltó que fueron encontrados en 3 distintas osamentas, donde los restos y pertenencias que se localizaron fueron las siguientes:

Fosa 1: una osamenta, un chaleco negro, camisa a cuadros rojo y negro, tenis rojo con negro, marca 199, calcetas blancas y una cadena dorada con dije en forma de árbol con piedras de colores

Fosa 2: una osamenta, shorts azul con letras senidh class y el número 20

Fosa 3: una osamenta, un pantalón pana color crema, pants color gris, una camisa azul y una credencial del INE a nombre de Rodríguez Jiménez Mario Alfonso, con domicilio en Guaymas, Sonora