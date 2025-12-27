Ceci Flores, activista y madre buscadora de Sonora, advirtió un intento de ataque contra madres buscadoras.
En primera instancia, Ceci Flores señaló que recibieron el reporte de un supuesto cuerpo abandonado, sin embargo, al arribar dieron cuenta de que se trataba de basura envuelta en una cobija con la forma de un cuerpo.
Ceci Flores pide a criminales no matar a madres buscadoras por sus laboras de búsqueda
A través de sus redes sociales, Ceci Flores denunció un posible intento de ataque en contra de madres buscadoras, debido a que presuntos criminales les habrían puesto una trampa.
La activista denunció que recibieron información, acompañada de fotografías, la cual mostraba un supuesto cuerpo abandonado sobre un paraje que se encontraba envuelto en una cobija.
Ante esta situación, Ceci Flores manifestó que las madres buscadoras se trasladaron hasta el sitio del hallazgo, acompañadas por elementos de seguridad.
No obstante, al dar cuenta de que se trataba de basura cubierta por la cobija, pero asemejando un cuerpo humano, las madres buscadores se retiraron de inmediato del lugar por motivos de seguridad.
Ceci Flores señaló que esto se trató de una posible trampa para atacarlas, aunque también pudiera tratarse de una acción para “jugar con su dolor” debido a lo delicado de la situación.
En su mensaje, Ceci Flores pidió a los grupos criminales que no maten a las madres buscadoras, toda vez que reiteró su objetivo no son dichas organizaciones, sino solo buscan "volver a abrazar a quienes parimos“.