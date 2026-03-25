Fiscalía General de Sonora busca confirmar que los restos humanos hallados por la madre buscadora Ceci Flores en Sonora correspondan a su hijo.

Es por ello por lo que los someterán a estudios especializados para determinar la identidad de la víctima, su causa de muerte y determinar si pertenecen al hijo de Ceci Flores.

“Entre los cuales hay restos óseos que tendrán que pasar al laboratorio de antropología forense para proceder al análisis de cada uno de ellos” Patricia Orduño Pastrana, titular de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal

Fiscalía General de Sonora busca confirmar que los restos humanos hallados son del caso de Ceci Flores

Patricia Orduño Pastrana, titular de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal, adelantó que se someterán a análisis especializados los restos óseos localizados en dos predios rurales a las afueras de Hermosillo.

“El día de ayer se realizó una orden de cateo en dos predios alejados de la ciudad de Hermosillo, aproximadamente a 47 kilómetros de aquí, donde se realizaron diferentes hallazgos forenses” Patricia Orduño Pastrana, titular de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal

⚠️#SONORA Pide la @fgjesonora esperar a primero confirmar si se tratan de restos humanos los encontrados ayer por Ceci Flores, líder del colectivo @MadresBuscan; Después con muestras identificar si es su hijo o no, adelanta Patricia Orduño Pastrana directora de servicios… pic.twitter.com/aSPytleVvG — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 25, 2026

Debido a que las piezas se encontraron a la intemperie y presentaban daños por la fauna local, el material biológico será sometido a rigurosos análisis forenses de antropología y genética .

“Confirmar primero que sean restos humanos, posteriormente ver la calidad de los restos óseos para pasarlos al área de genética forense, se van a trabajar para tratar de lograr la identificación de esos restos óseos” Patricia Orduño Pastrana, titular de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal

El objetivo principal de estas investigaciones es confirmar que los restos sean humanos para posteriormente determinar la identidad de la víctima y su causa de muerte.

Patricia Orduño Pastrana aseguró que hasta que no se tengan los resultados de este análisis no pueden asegurar si el descubrimiento está vinculado con Ceci Flores.

“Lo único que sí habría que mencionar pues los restos se encontraron en superficie, están intemperizados, por ahí hubo obviamente fauna carroñera que hizo pues merma en dichos restos, sin embargo vuelvo a repetir, vamos a trabajar con el departamento de antropología forense para poder llegar a la verdad histórica de lo que le pasó a esa persona que está representada anatómicamente en esos restos, para poder llegar a la causa de muerte, la temporalidad de los mismos restos y obviamente estamos esperanzados en que con la técnica que contamos en el laboratorio de genética, poder lograr con la identificación pronto” Patricia Orduño Pastrana, titular de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal

Se empleará tecnología avanzada para obtener resultados precisos, aunque todavía no existe una fecha estimada para concluir con los peritajes oficiales.

“Hasta el momento no podemos pronunciarnos acerca de quién es la persona que está representada anatómicamente en esos restos, sin embargo estamos trabajando de manera conjunta los laboratorios centrales de antropología y genética para que los resultados salgan lo más pronto posible, no realmente ahorita en este momento no estoy en posibilidades de dar una fecha exacta para podernos pronunciar acerca del resultado. Pero por el momento no se descarta ni se puede comprobar” Patricia Orduño Pastrana, titular de Servicios Periciales de la Fiscalía estatal

Ante falta de análisis, Ceci Flores se encuentra convencida de que los restos hallados son de su hijo

Pese a que aún faltan los resultados de las pruebas forenses, Ceci Flores manifestó que tiene total certeza que se trata de su hijo Marco Antonio .

Esto se debe a la vestimenta con la que fueron encontrados los restos, la cual presuntamente coincide con la que vestía su hijo al momento de su desaparición.

Aún por confirmar la identidad de los restos, Ceci Flores señaló que había terminado su angustia, por no saber donde se encontraba su hijo.

Ceci Flores señaló que seguirá apoyando a las madres buscadoras, pues el caso de que se confirme que los restos óseos hallados son de su hijo, no termina su lucha.

Y es que ahora se centrará a buscar a su hijo Alejandro, quien se presume desapareció en Los Mochis, Sinaloa.