Ceci Flores, la madre buscadora y presidenta de Madres Buscadoras Sonora y México, iría a la Ciudad de México a presentar una denuncia a la FGR el 14 de noviembre, pero no llegó.

Con un post en X, la madre buscadora compartió que “nos quedamos atorados con una búsqueda” de no modo que se le imposibilitó llegar a la capital.

Explicó que no llegaría sola a la CDMX, sino con 15 activistas, pero que no puede adelantar nada de su denuncia ante los periodistas que dejó a la espera porque “no hay condiciones de seguridad para hacerlo”.

Ceci Flores explicó que será la próxima semana, sin día exacto, que viaje a la CDMX para denunciar ante la FGR y dar detalles de los hechos.