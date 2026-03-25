Ceci Flores, activista y madre buscadora de Sonora, habló acerca de los restos humanos hallados en Hermosillo, asegurando que estos pertenecen a su hijo.

En entrevista para ADN noticias, Ceci Flores manifestó que, pese a que aún faltan los resultados de las pruebas de ADN realizadas por la Fiscalía de Sonora, tiene total certeza de que se trata de su hijo.

Así halló a su hijo Ceci Flores en Hermosillo

Ceci Flores compartió que “terminó su angustia” por no saber donde se encontraba su hijo, luego de que sus posibles restos fueran encontrados en Hermosillo.

Según señaló en entrevista, una investigación realizada por la Fiscalía de Sonora fue la que permitió ubicar el sitio donde fueron localizados los restos óseos.

Ceci Flores halló los restos de su hijo Marco Antonio, afirma en video (Michelle Rojas)

Ceci Flores aseguró que el sitio “se encuentra lejos” de donde llevaba a cabo sus jornadas de búsqueda, aseverando que “nunca hubiera imaginado” que su hijo Marco se encontraba en ese lugar.

Aunque aún faltan los resultados de ADN para confirmar el hallazgo, la madre buscadora se dijo totalmente convencida de que se trata de su hijo.

Según detalló, esto se debe a la vestimenta con la que fueron encontrados los restos, la cual presuntamente coincide con la ropa que portaba su hijo al momento de su desaparición.

Con esto, Ceci Flores afirmó que ella y su familia podrán darle sepultura a los restos, con lo que sus nietos “tendrán un lugar” a donde podrán acudir para visitar a su padre.

Ceci Flores comenzará una segunda búsqueda de restos

Tras el hallazgo de su hijo Marco Antonio, Ceci Flores instó a las autoridades a que no dejen abandonadas a las madres buscadoras en su lucha por encontrar justicia y a sus seres queridos.

En este sentido, reiteró que seguirá apoyando a las madres buscadoras, quienes “siempre contarán con ella”.

De acuerdo con Ceci Flores, el hallazgo de su hijo Marco en Hermosillo no es el fin de su lucha. Esto toda vez que ahora buscará a su hijo Alejandro, quien se presume desapareció en Los Mochis, Sinaloa.