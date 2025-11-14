La activista de 52 años de edad, Ceci Flores anuncia denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra políticos vinculados al narco.

A través de un mensaje en su cuenta de X, la activista de Sonora, comunicó a los medios de comunicación que la denuncia la realizará hoy 14 de noviembre “a las 15:00 horas en la FGR de la Colonia Doctores ” en la CDMX.

“Estaremos varias víctimas y activistas, presentaremos una denuncia contra algunos políticos vinculados con el crimen y les anunciaremos que decidimos unirnos para caminar de la mano”. Ceci Flores

Hasta ahora se desconoce quiénes son los políticos vinculados al narco que señala Ceci Flores, pues será hasta ese momento cuando se revele la información de la activista.

A todos los medios de comunicación, nos vemos mañana a las 15:00 en la FGR metropolitana d ella Colonia Doctores.



Estaremos varias víctimas y activistas, presentaremos una denuncia contra algunos políticos vinculados con el crimen y les anunciaremos que decidimos unirnos para… — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) November 14, 2025

Ceci Flores confirma que ya volvió a Facebook tras ser hackeada su cuenta

Tras el hackeo ocurrido el pasado domingo 2 de noviembre de 2025 a la página de Madres Buscadoras de Sonora en Facebook, Ceci Flores confirma que ya volvió a Facebook.

Por lo que la activista Ceci Flores agradeció la intervención de Meta “en nombre del colectivo y las más de 2 mil familias que lo forman” tras la recuperación de la página de Madres Buscadoras de Sonora en Facebook.

Resaltando el “invaluable apoyo” de Meta y Facebook al recuperar el su perfil Madres Buscadoras de Sonora en la famosa red social.