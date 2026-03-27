Ceci Flores espera recibir los restos de su hijo para una sepultura digna

Ceci Flores, activista y madre buscadora de Sonora, señaló que tras 7 años de búsqueda, se encuentra ahora a la espera de recibir los restos de su hijo para poder llevar a cabo una sepultura digna.

“solo me quedara esperar que me sean entregados y poder darle una sepultura digna a mi hijo y darle la paz que por 7 años busque para él, para mí y familia”. Ceci Flores

Esto luego de que el miércoles 25 de marzo Ceci Flores reveló que, derivado de una confesión obtenida durante una investigación de la Fiscalía de Sonora, localizó en un un predio ubicado en Hermosillo los posibles restos de su hijo Marco Antonio.

Ceci Flores esperará “con los brazos abiertos” los presuntos restos de su hijo; busca darle “el último adiós”

El jueves 26 de marzo, Ceci Flores compartió que las autoridades de Sonora finalizaron el cateo que realizaran en un predio de Hermosillo, en donde presuntamente fueron localizados los restos de su hijo Marco Antonio.

La madre buscadora de Sonora aseguró que, “sin temor a equivocarse”, los restos sí corresponden a su hijo, pese a que la Fiscalía estatal aún está a la espera de los resultados de ADN antes de confirmar cualquier situación.

Según reveló Ceci Flores, su confianza se debe a que los restos presentarían la misma vestimenta que portaba su hijo al momento de su desaparición.

Debido a ello, la activista manifestó que solo se encuentra “con los brazos abiertos” a la espera de recibir los restos de su hijo, con la intención de “darle el último adiós” tras 7 años de búsqueda.

“Hoy termina el cateo en el predio donde se localizaron los restos que puedo decir sin temor a equivocarme pertenecen a mi hijo marco Antonio... Esperaré con los brazos abiertos ha mi hijo para darle el último adiós”. Ceci Flores

Previamente, Ceci Flores agradeció el trabajo de la Fiscalía de Sonora, el cual derivó en encontrar el predio donde presuntamente fueron localizados los restos de su hijo.

Además, destacó que la Fiscalía estatal, a cargo de Gustavo Rómulo Salas, le permitió participar en el hallazgo de su hijo, recibiendo una invitación para que estuviera presente durante las labores realizadas.