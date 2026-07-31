El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, asegura que faltarían detenciones por el asesinato de Carlos Manzo, tras la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala “R1″.

Al respecto, también mencionó a una persona que está prófuga, que sería el jefe de escoltas de Carlos Manzo, José Manuel Jiménez, por quien se ofrece recompensa.

Alfredo Ramírez Bedolla también reiteró que no habrá cabos sueltos en el asesinato de Carlos Manzo y se llegará hasta el último implicado en su muerte.

Alfredo Ramírez Bedolla confirma que todavía faltan detenciones por caso Carlos Manzo

En entrevista con José Cárdenas, Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer que todavía quedan un par de detenciones pendientes por caso de Carlos Manzo, entre ellas la del jefe de escoltas.

Aunque no dio más detalles sobre quiénes serían las personas que faltarían por detener, sí reiteró el compromiso de dar justicia y obtener todas las sentencias condenatorias.

Fiscalía de Michoacán logra otra detención en caso Carlos Manzo (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

El gobernador reiteró que todavía falta un camino que recorrer para que todas las pruebas recabadas puedan demostrar la culpabilidad de los detenidos ante un juez federal.

Esto ya había sido señalado por el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quien apuntó que faltaban tres órdenes de aprehensión.

Hasta el momento, la FGE de Michoacán no ha dado a conocer quiénes serían los otros presuntos vinculados al asesinato de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.

Caso Carlos Manzo: R1 se suma a los 30 detenidos por el asesinato del alcalde de Uruapan

Tal como destacó Alfredo Ramírez Bedolla, debido a los trabajos de inteligencia y coordinación de las autoridades, la captura del “R1" se suma a más de 30 detenidos.

Lo mismo fue reiterado por la Fiscalía de Michoacán en sus redes sociales, donde confirmó con que el “R1″ se suman 31 detenciones por el asesinato del alcalde, a casi nueve meses.

Entre los detenidos están:

Ramón Ángel “R1”, presunto autor intelectual

Jorge Armando N “El Licenciado”

Demetrio N, exdirector de la policía municipal de Uruapan

Siete escoltas de Carlos Manzo, seis hombres y una mujer

Jaciel Antonio “El Pelón”

Alejandro Baruc “K-OZ

Gerardo N

Flor N, ambos señalados como mensajeros del CJNG

Héctor Hugo N, exfuncionario adscrito de la Fiscalía Regional de Uruapan

Juan Luis N, agente de la Guardia Civil de Michoacán