El conflicto entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el futuro de Julián Álvarez dio un nuevo giro después de que la Real Federación Española de Futbol (RFEF) abriera un expediente disciplinario extraordinario a raíz de la denuncia presentada por el conjunto rojiblanco.

El club madrileño acusa al Barcelona de haber mantenido contactos con el delantero argentino mientras aún tiene contrato vigente con el Atlético, situación que, de comprobarse, podría representar una infracción a la normativa federativa sobre negociaciones con futbolistas.

¿Por qué se generó un problema entre el Barcelona y el Atlético que involucró a Julián Álvarez?

La tensión entre ambos clubes aumentó durante el Mundial 2026, cuando Julián Álvarez expresó públicamente su deseo de cambiar de equipo para cumplir “un sueño”.

Desde entonces, el Barcelona fue señalado como el principal interesado en contratar al campeón del mundo, mientras que el Atlético denunció públicamente una presunta campaña de presión para convencer al atacante de abandonar la institución.

¿Peligran el Barcelona y Julián Álvarez? Las consecuencias de la denuncia del Atlético de Madrid. (Kin Cheung / AP)

Barcelona podría enfrentar multas y prohibición para transferencias

En caso de que la investigación determine que existieron negociaciones irregulares, el Barcelona podría enfrentar multas económicas, el cierre parcial o total de sus instalaciones por determinados encuentros e, incluso, una deducción de hasta tres puntos en LaLiga.

Asimismo, el reglamento disciplinario contempla la posibilidad de prohibir al Barcelona la inscripción de nuevos futbolistas durante uno o varios mercados de transferencias.