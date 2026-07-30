La muerte de Dinorah y Denisse García Cruz de 21 años de edad, está siendo investigado como un doble feminicidio ocurrido en Matamoros, Tamaulipas.

El testimonio de Valeria García Cruz, hermana de Dinorah y Denisse, argumenta que ‘Las cuatas’ fueron atacadas directamente con un arma blanca. Además de que cuatro personas serían las implicadas en los hechos.

Doble feminicidio en Tamaulipas; Dinorah y Denisse murieron por presunto ataque directo

La madrugada del 26 de julio de 2026, se presentó en el poblado de El Control en Matamoros, Tamaulipas, una riña que terminó con el femincidio de Dinorah y Denisse, conocidas como ‘Las cuatas’.

Dinorah y Denisse, fueron asesinadas en Tamaulipas. (Especial)

La versión contada por Valeria García Cruz, su hermana y quien fue testigo de los hechos, se encontraban retirándose del lugar conocido como ‘el rol’ cuando personas comenzaron a tirarles latas de cerveza al auto.

Ante la negativa de detenerse a pelear, el carro se les cerró y los sujetos procedieron a pelear con los hombres con quiénes viajaban Dinorah, Denisse y Valeria.

Sin embargo, Valeria García Cruz narra que en el intento de detener a sus hermanas que buscaban impedir la agresión a sus conocidos varones, vio como Dinorah fue atacada con un arma blanca directo en el cuello.

Asimismo, compartió que al darse cuenta de los hechos, buscó a su hermana Denisse, pero se percató que ya estaba en el piso herida con un arma blanca en el pecho.

Aunque Dinorah y Denisse fueron trasladadas al hospital, ambas murieron sin poder recibir atención médica.

A la perspectiva de Valeria García Cruz, quien clama justicia para sus hermanas, el ataque fue directo hacia ‘Las cuatas’, pues la mujer no las golpeó, sino que directamente las apuñaló.

Culpables del feminicidio de Dinorah y Denisse viven en Estados Unidos

La versión dada por la hermana de Dinorah y Denisse, quien vio directamente a los involucrados, apunta que son cuatro y viven en Texas en Estados Unidos, cuyas identidades son:

Jessica Daniela ‘N’ (autor material)

Ricardo ‘N’

Homero ‘N’

Bety ‘N’

Los reportes apuntan que la Fiscalía de Tamaulipas, a cargo de Jesús Eduardo Govea Orozco, ha pedido la colaboración de Estados Unidos para la detención de los implicados en el doble feminicidio Dinorah y Denisse.