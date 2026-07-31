Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan, pidió no politizar la muerte de Carlos Manzo tras registrarse la detención de Ramón Ángel, alias “R1” y presunto líder de los Rs.

“Lo que yo pido es que se aclare el caso, independientemente de las filias o fobias que puedan existir en torno al caso”. Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

Juan Manzo también lamentó que la muerte de Carlos Manzo fuera utilizada por miembros del Movimiento Sombrero para convertir el crimen en una “trama electorera” de cara a las elecciones de 2027.

Aunque no brindó nombres, señaló que incluso hay personas que, sin conocer a Carlos Manzo, han intentado sacar ventaja del hecho para alimentar sus carreras políticas.

Así fue el traslado de Ramón Ángel “R1” tras captura en Jalisco (Especial)

Juan Manzo pide esclarecer el móvil detrás de la muerte de Carlos Manzo

Aunque Juan Manzo consideró la detención del “R1″ como un importante avance en la búsqueda de justicia para Carlos Manzo, expresó que espera que el siguiente paso sea esclarecer el móvil del crimen.

Agregó que la detención de este sujeto no solo es un alivio para la familia de Carlos Manzo, sino también para todo Michoacán, debido a que era un importante generador de violencia en el estado desde 2012.

Ramón Ángel Álvarez Ayala “El R1”, identificado como líder de “Los Rs”, célula violenta vinculada al (CJNG), fue detenido en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.

Funeral del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo (Juan José Estrada Serafín)

Juan Manzo acusó al Movimiento del Sombrero de usar políticamente la muerte de su hermano

En una entrevista reciente, Juan Manzo, hermano del fallecido alcalde de Uruapan, acusó a integrantes del Movimiento del Sombrero de aprovechar políticamente el asesinato de su hermano.

Sostuvo que algunas personas buscan beneficiarse del legado del exedil y utilizar su imagen para impulsar intereses personales o electorales cuando, aseguró, Carlos no habría respaldado ese tipo de acciones.