El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la captura de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

“Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido” Omar García Harfuch

En un mensaje, Omar García Harfuch destacó que el sujeto fue capturado por elementos de la SSPC, Fuerzas Especiales y la Sedena, luego de meses de trabajo de inteligencia e investigación.

Al destacar que la detención fue gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia, refirió que el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo es identificado como el líder de “Los Rs”.

De la misma forma, Omar García Harfuch apuntó que con la detención del sujeto que lideraba la célula del CJNG, son ya 31 los detenidos por el asesinato del alcalde de Uruapan.

Nota en desarrollo. En breve más información...