Elementos de seguridad detuvieron durante un enfrentamiento armado a Ramón Ángel, alias “R1”, líder de los Rs del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vinculado al asesinato de Carlos Manzo.

En entrevista con López-Dóriga, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que este jueves 30 de julio se dio la detención del “R1” luego de un enfrentamiento armado en el que murió una persona.

Detienen al “R1″, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, durante un enfrentamiento armado

Tras meses de investigaciones, elementos federales de seguridad lograron la detención del “R1″, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

Harfuch anuncia captura del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo (Eduardo Díaz)

Omar García Harfuch detalló que la detención de “R1″ se dio tras un enfrentamiento armado en Atotonilco, Jalisco, lo que derivó en la muerte de un criminal y la detención del autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

“Elementos de la Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana, con Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano tuvieron un enfrentamiento”. Omar García Harfuch

Durante el enfrentamiento, elementos de seguridad abatieron a uno de los escoltas del “R1″. Otros miembros de los integrantes de la célula criminal de los Rs también fueron detenidos durante el operativo.

El secretario Omar García Harfuch recordó que, tras el crimen cometido en Uruapan, Claudia Sheinbaum prometió al pueblo de Michoacán que la muerte de Carlos Manzo no quedaría impune.