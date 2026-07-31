Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que se desplegaron trabajos conjuntos con autoridades de la alcaldía Iztacalco para atender un reporte por olor a hidrocarburo en calles de la colonia Granjas México.

A través de redes sociales, Pemex señaló que brigadas técnicas realizaron inspecciones en la Terminal de Almacenamiento Añil y los poliductos Azcapotzalco–Añil para identificar el origen del olor.

Reportan olor a hidrocarburo en Iztacalco; Pemex despliega inspección en la zona

En coordinación con autoridades de la Ciudad de México (CDMX), Pemex inició labores de inspección en Iztacalco para identificar el origen del olor a hidrocarburo que reportaron vecinos de la colonia Granjas México.

Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que activó sus protocolos de atención tras el reporte de un fuerte olor a hidrocarburo, y personal técnico acudió al sitio para identificar el origen del aroma y garantizar la seguridad de la población.

Pemex atiende reporte de olor a hidrocarburo en Iztacalco (Captura de pantalla)

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) realizó trabajos de mantenimiento y desasolve en la red de drenaje para descartar una fuga que pudiera estar provocando el olor a hidrocarburo.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni ha sido necesaria la evacuación de habitantes, aunque el monitoreo permanecerá activo mientras concluyen las inspecciones.

Pemex atiende reporte de olor a hidrocarburo en Iztacalco (Captura de pantalla)

Hasta el momento, Pemex no ha reportado el origen del olor a hidrocarburo en Iztacalco. No negó ni confirmó que en la colonia Granjas México hubiera alguna fuga o algo irregular.

De acuerdo con la información, hace casi cuatro años se detectaron tres tomas clandestinas de hidrocarburo en Iztacalco, cerca de la Terminal de Almacenamiento y Reparto Añil.