Leandro Paredes enfrenta tres cargos por agresión directa en la investigación que abrió la FIFA tras el Mundial 2026, lo que podría derivar en una sanción de hasta nueve partidos.

“Al menos tres partidos o un periodo de tiempo adecuado por agredir (se incluye propinar codazos, puñetazos, patadas mordiscos, escupir o golpear) a un adversario u otra persona que o sea un oficial de partido” Código Disciplinario de la FIFA

El Código Disciplinario de la FIFA establece que cada agresión puede implicar tres juegos de suspensión o un “tiempo adecuado” según la gravedad.

Además, Thiago Almada, Nahuel Molina y el asistente Roberto Ayala también fueron señalados por conductas antideportivas.

La AFA podría recibir una multa de hasta un millón de dólares.

Sanción a Leandro Paredes podrían partir de una suspensión de 9 partidos

Con lo que se señala en el Código Disciplinario de la FIFA, se asume que la sanción a Leandro Paredes que considera tres agresiones podría partir desde la suspensión de nueve partidos.

Leandro Paredes es el jugador con mayores acusaciones entre los tres futbolistas argentinos señalados, ademas un integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

Su compañero Thiago Almada está señalado de una conducta antideportiva por lo que su sanción podría iniciar a partír de un partido suspendido.

Nahuel Molina es señalado de un intento de agresión y otro cargo por agresión; Roberto Ayala, parte del equipo técnico tiene un señalamiento por agresión.

AFA podría ser sancionada con hasta un millón de dólares

Cabe recordar que la FIFA también investiga a la Asociación de Futbol Argentino (AFA) por la protesta con una manta de “Las Malvinas son Argentinas” que desplegaron una grupo de jugadores.

En su caso, la sanción seria económica por no menos a 100 dólares estadunidenses y no más de un millón de dólares estadounidenses.