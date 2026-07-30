Claudia Sheinbaum llamó a Morena y al Partido del Trabajo (PT) en Baja California a resolver el conflicto interno derivado de los audios filtrados entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el exgobernador Jaime Bonilla.

“Yo creo que no corresponde a la mañanera. Tienen que resolver sus temas y ya le toca en todo caso a Morena y al PT definir las alianzas” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Durante la mañanera del 30 de julio de 2026, la presidenta de México subrayó que el conflicto entre Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla se trata de un tema partidista y no de gobierno, por lo que corresponde a las dirigencias de Morena y PT definir las alianzas.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum coincidió con el llamado previo de Ariadna Montiel, presidenta de Morena, para atender la disputa.

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