Ante las versiones que señalan que Ramón Ángel “N” el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, es militante del partido, la dirigencia de Morena rechazó que sea su afiliado.

“Se deslinda de manera categórica de que, el hoy detenido sea o haya sido militante de Morena, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro Movimiento" CEN de Morena

Así lo advirtió el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena al sostener que el detenido por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacan, nunca ha pertenecido al movimiento.

Ante ello, la dirigencia del partido hizo un llamado a los medios de comunicación que han hecho eco de las versiones, a evitar difundirlas y manejar con mayor rigor la información.

Morena rechaza que detenido por asesinato de Carlos Manzo sea su militante

A 8 meses y 29 días del asesinato de Carlos Manzo, autoridades lograron detener al “R1”, quien ha sido señalado por ser el presunto autor intelectual del crimen contra el alcalde de Uruapan.

Tras el anuncio de la captura, comenzaron a circular versiones en las que se asegura que el líder de la célula criminal de “Los Rs”, es militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ante ello, el CEN de Morena compartió un comunicado en el que rechazó de forma categórica los reportes al advertir que el “R1” nunca ha estado vinculado con el partido.

“Se deslinda de manera categórica de que, el hoy detenido sea o haya sido militante de Morena, pues no ha pertenecido ni ha ocupado cargo alguno dentro de nuestro Movimiento” CEN de Morena

En el desplegado, el instituto político reconoció la actuación de las autoridades que derivó en la detención, pero se deslindó de los señalamientos por la falsa militancia del sujeto.

En ese sentido, Morena resaltó que nunca ha protegido ni encubierto a nadie, pues no actúan en contubernio con el crimen organizado y los gobiernos emanados del partido tampoco lo han hecho.

Captura de “R1” por el caso Carlos Manzo ocurrió durante un enfrentamiento armado (Michelle rojas)

Morena exige a medios no difundir información falsa sobre e “R1″

Al plantear un deslinde categórico sobre la falsa militancia del “R1” de sus filas, el CEN de Morena exigió que no se difundan las versiones que han comenzado a circular.

Sobre ello, la dirigencia del partido se dirigió de forma directa a los medios de comunicación que acusó, han publicado los reportes sobre los supuestos vínculos del partido con el “R1”.

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM / Andrea Murcia Monsivais)

En su mensaje, les pidió que manejen con mayor rigor la información que se publica y actúen de manera responsable para evitar señalamientos que son falsos como el del líder criminal.

Cabe destacar que en su comunicado, el partido no se pronunció sobre el vínculo familiar del “R1” con el exalcalde de Apatzingán, Roldán Álvarez Ayala, quien sí milita en Morena.