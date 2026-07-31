Zhenli Ye Gon fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de lavado de dinero, informó este 30 de julio de 2026 la Fiscalía General de la República (FGR).

Al empresario de origen asiático también se le impuso una multa de 140 mil 400 pesos, además de suspenderle sus derechos políticos y civiles.

Zhenli Ye Gon permanece actualmente interno en el CEFERESO Número 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Zhenli Ye Gon es sentenciado a 15 años de prisión (Especial)

FGR logra condena de 15 años contra Zhenli Ye Gon por mover recursos de México al extranjero

En un comunicado oficial, la FGR informó que, con las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público Federal, el juez del caso impuso una sentencia de 15 años de prisión y un día contra Zhenli Ye Gon.

Las autoridades recordaron que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron por reclusión el mandato judicial contra Zhenli “N” para detenerlo días después.

Zhenli Ye Gon era buscado entonces por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, adquiriendo recursos en México para trasladarlos al extranjero.

Zhenli Ye Gon, empresario detenido por operaciones de recursos de procedencia ilícita (Cuartoscuro)

“Copelas o cuello”: la frase que marcó el caso Zhenli Ye Gon

La famosa frase de Zhenli Ye Gon se remonta a la Operación Dragón, llevada a cabo el 15 de marzo de 2007, cuando autoridades decomisaron 205 millones de dólares en efectivo en su mansión de Lomas de Chapultepec.

Meses después, cuando permanecía en Estados Unidos, Zhenli Ye Gon aseguró que ese dinero no era suyo, sino de un partido político, y que había sido obligado a resguardarlo bajo amenaza.

Según su versión, Lozano Alarcón, entonces titular de la Secretaría del Trabajo, le habría dicho la ya célebre advertencia “Copelas o cuello”, algo que el exfuncionario calificó como “falso, absurdo y ridículo”.