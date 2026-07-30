Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que este jueves 30 de julio fue detenido Ramón Ángel “N”, alias el “R1”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

En entrevista con López-Dóriga, Omar García Harfuch recordó que, tras el “lamentable” homicidio de Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió que no habría impunidad en el caso.

“Claudia Sheinbaum fue muy clara cuando ocurrió este lamentable homicidio, ella dijo públicamente al pueblo de Michoacán y a nuestro país que no iba a haber impunidad e instruyó a todo el Gabinete de Seguridad que nos pusiéramos a trabajar”. Omar García Harfuch

Sheinbaum se pronuncia sobre asesinato de Carlos Manzo (Eduardo Díaz/sdpnoticias)

Tras detención del “R1”, Harfuch recuerda promesa de Sheinbaum sobre no impunidad en el caso Carlos Manzo

Un operativo de seguridad en Atotonilco, Jalisco, desató un enfrentamiento armado entre fuerzas federales y miembros de la célula de los Rs, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras esta detención, Omar García Harfuch recordó la promesa que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo al pueblo de Michoacán y al país sobre que no habría impunidad por el asesinato de Carlos Manzo.

Claudia Sheinbaum les habría instruido “ponerse a trabajar” en la investigación, de manera que se diera resolución al caso del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025 en Uruapan.

Asimismo, Omar García Harfuch señaló que, hasta el momento, ya suman 31 personas detenidas por el caso Carlos Manzo, lo que evidencia que las autoridades continúan trabajando.

La captura del “R1” ocurrió en Atotonilco, Jalisco, tras un enfrentamiento entre fuerzas especiales del Ejército, la Secretaría de Seguridad y escoltas del delincuente, donde uno de los agresores perdió la vida.

El secretario de Seguridad destacó que el resultado fue posible gracias a una larga investigación y una coordinación estrecha entre el Gabinete de Seguridad y las Fiscalías de Michoacán y Jalisco.