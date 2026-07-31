El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala “R1″, ya que es un mensaje contra la impunidad en Michoacán.

“Que quede claro: en nuestro estado no habrá espacio para la impunidad. Quien atente contra la tranquilidad de las y los michoacanos deberá enfrentar la acción de la justicia”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Asimismo, Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que dicha captura que tuvo lugar en Atotonilco el Alto, Jalisco, es parte de un operativo coordinado de inteligencia.

Por lo que felicitó a todas las autoridades y su trabajo, ya que obtuvieron la orden de aprehensión contra el líder de los Rs y presunto autor intelectual del alcalde Carlos Manzo.

Alfredo Ramírez Bedolla destaca captura de “R1″ como mensaje contra la impunidad en Michoacán

En sus redes sociales, Alfredo Ramírez Bedolla resaltó la detención del “R1″ como un mensaje para quien atente contra la tranquilidad de Michoacán, ya que no hay impunidad.

Resaltó a su vez la captura del “R1″ como un golpe a la extorsión en el estado.

Ramírez Bedolla destaca captura de "R1" como mensaje contra la impunidad en Michoacán (Captura de pantalla)

Lo anterior fue dicho por el gobernador en entrevista con José Cárdenas, en donde también felicitó a las autoridades relacionadas con la investigación y captura del R1.

Como reiteró en su mensaje, la coordinación entre las fuerzas federales y estatales demuestra que se avanza en la construcción de paz con inteligencia y firmeza.

Alfredo Ramírez Bedolla también explicó que el operativo contra el “R1″ demostró trabajos de investigación amplias y de alto nivel, con declaraciones y evidencias.

Alfredo Ramírez Bedolla asegura que no habrá cabos sueltos en caso Carlos Manzo

Alfredo Ramírez Bedolla también resaltó los casi 30 detenidos por el caso Carlos Manzo, con investigaciones todavía vigentes, ya que no habrá cabos sueltos.

Esto con referencia a los señalamientos de funcionarios que deberían ser investigados por posible relación en el asesinato el pasado 1 de noviembre de 2025.

Alfredo Ramírez Bedolla mencionó en este punto que nadie evadirá ninguna responsabilidad, porque eso es lo que pide el pueblo de Michoacán, no dejar cabos sueltos.

Y reiteró para Radio Fórmula que se debe llegar a las últimas consecuencias por el golpe que representó el asesinato de Carlos Manzo, quien tendrá justicia.