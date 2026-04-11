Al insistir en que el gobierno federal no ha cumplido ningún acuerdo e incluso se han cerrado al diálogo, transportistas y productores de Sinaloa amenazaron con realizar acciones para boicotear al Mundial 2026.

“Viene el Mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo y boicoteamos ese evento” Baltazar Valdez, representante de Campesinos Unidos de Sinaloa.

Así lo advirtió un representante del sector agrícola al acusar que el gobierno federal solo se ha enfocado en el tema del Mundial 2026 y ha dejado de lado otros asuntos como el del campo.

De la misma forma, rechazaron cumplir con las exigencias que han hecho las autoridades para que retiren las acciones de protesta y bloqueos que mantienen a lo largo del país.

Transportistas y productores amenazan con boicotear el Mundial 2026

A 2 meses de la inauguración del Mundial 2026 que se celebrará en el México, transportistas y productores del estado de Sinaloa amenazaron con boicotear el evento deportivo.

Lo anterior debido a que al sostener un encuentro con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, denunciaron que no ha habido una respuesta adecuada a sus demandas y peticiones.

Transportistas y productores de Sinaloa amenazan con boicot al Mundial 2026 (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Sobre ello, el representante del colectivo Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdéz, declaró que en estos momentos el gobierno federal solo está atendiendo los temas relacionados con el mundial y ha dejado en el olvido los demás.

“Ese evento (Mundial 2026) donde verdaderamente se está yendo el recurso de este país para hermosear y darles las condiciones a ese evento, pero para el campo no hay ni un centavo” Baltazar Valdez, representante de Campesinos Unidos de Sinaloa.

Al respecto, el inconforme dijo que en la actualidad solo se están destinando recursos para ejecutar acciones de mejoramiento de imagen para el Mundial 2026, mientras que el campo no está recibiendo nada de apoyo.

Por tal motivo, indicó que si no existen respuestas favorables a sus planteamientos, no se descarta la posibilidad de que el sector campesino emprenda acciones para boicotear el certamen.

Transportistas y productores de Sinaloa rechazan retirar protestas y bloqueos

Tras amagar con boicotear el Mundial 2026, el líder del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, rechazó las exigencias del gobierno federal en torno al retiro de sus protestas y bloqueos.

En torno al tema, calificó como lamentable que el gobierno haya decidido ir en contra de la voluntad de agricultores y transportistas para avanzar en las mesas de diálogo que se han instalado.

Transportistas y productores de Sinaloa amenazan con boicot al Mundial 2026 (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Incluso, denunció que las autoridades han desplegado acciones de acoso en su contra con las que buscan reventar la posibilidad de continuar con los acuerdos y las negociaciones.

En torno a los planteamientos que han recibido, denunció que se les ha querido condicionar a cambio de que liberen las carreteras donde mantienen protestas y bloqueos, lo que no van a aceptar.