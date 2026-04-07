La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) denunciaron este 7 de abril de 2026 ataques contra agricultores y transportistas que participaban en el paro nacional en Tlaxcala.

Videos muestran a policías retirando a manifestantes del paro nacional con golpes, insultos, gas y bengalas, lo que generó acusaciones de represión.

Los gremios aseguran que además de las agresiones hay compañeros desaparecidos, lo que ha intensificado la exigencia de una solución pacífica y respeto al derecho de manifestación.

ANTAC y FNRCM denuncian ataques a agricultores en Tlaxcala

Tras las manifestaciones que iniciaron el 6 de abril de 2026 en distintos estados de la república mexicana, agricultores denunciaron que policías acudieron a la carretera donde se estaban manifestando para atacarlos en Tlaxcala.

Con videos mostrados desde Tlaxcala, gobernada por Lorena Cuéllar, se evidencia que los agricultores fueron retirados del paro bajo amenazas, insultos y agresiones con macanas.

Asimismo, Baltazar Valdez, representante de agricultores en Sinaloa, explicó a Azucena Uresti que les arrojaron gas para retirarlos de las carreteras y terminaran el paro nacional.

A su vez, el FNRCM mostró que la policía también usó aparentemente bengalas.

🚨Así desalojaron a manifestantes en Nanacamilpa sobre las autopistas Arco Norte y México-Veracruz.



La ANTAC denuncia abuso de autoridad y represión por parte del Gobierno de Tlaxcala. pic.twitter.com/yThjyHqoeC — Azucena Uresti (@azucenau) April 7, 2026

Ante ello, la ANTAC -que se mantiene en paro con los agricultores- se pronunciaron al respecto, asegurando que esto corrompe su derecho a la libre manifestación.

Los transportistas también rechazaron que el gobierno busque la forma de justificar las agresiones que los agricultores vivieron en Tlaxcala, cuando -además- su manifestación era pacífica.

“Responsabilizamos directamente al Gobierno del Estado de Tlaxcala por el ataque artero y desmedido perpetrado contra ciudadanos que, de forma pacífica, mantenían una movilización en defensa de sus derechos. Lo ocurrido no puede ser minimizado ni justificado bajo ninguna circunstancia (...) Estos actos no solo representan un abuso de autoridad, sino que evidencian un preocupante uso de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social”. Comunicado de ANTAC.

Transportistas y agricultores acusan de desaparición tras represión en Tlaxcala

La ANTAC y el FNRCM denunciaron represión por parte del gobierno de Tlaxcala durante el paro en el estado. Pero también acusan que tienen compañeros desaparecidos.

Transportistas aseguran que además de los ataques con golpes y “armas de fuego” hay agricultores desaparecidos desde las agresiones en la mañana del 7 de abril de 2026.

“Denunciamos que nuestros compañeros fueron agredidos con armas de fuego, golpeados brutalmente y, de manera aún más grave, se reporta la desaparición de varios de ellos (...)”. Comunicado de ANTAC.

Comunicado de ANTAC sobre represión a agricultores en Tlaxcala. (Facebook/ANTAC)

Por su parte, un agricultor en Tlaxcala que vivió la represión, acusó que el paradero de “muchos compañeros” estaba en duda, siendo las 6:00 am cuando lo reportó.

Ante ello, agricultores han llamado a “solución, no represión”.