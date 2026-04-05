La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), anunció que durante el inicio del megabloqueo a nivel nacional que se realizará el lunes 6 de abril, también arrancará un paro indefinido del sector.

“Hemos decidido iniciar un PARO NACIONAL INDEFINIDO a partir del 6 de abril, mediante presencia en carreteras y puntos estratégicos” ANTAC

Así lo informó la organización gremial por medio de un comunicado en el que resaltó que la acción de llevará a cabo ante la falta de respuesta a sus demandas por parte de las autoridades.

En paralelo, otras organizaciones del mismo sector transportista, aclararon que no se van a sumar al megabloqueo y el paro indefinido que iniciará en punto de las 07:00 horas.

ANTAC confirma paro indefinido de transportistas desde el 6 de abril

Al acusar una “falta de respuestas reales y efectivas por parte del Gobierno de México”, la ANTAC anunció el inicio de un paro indefinido de transportistas a partir del lunes 6 de abril.

En su comunicado, la ANTAC refirió que las movilizaciones en las que se contemplan bloqueos carreteros en al menos 11 vialidades de todo el país, se ejecutarán por el “abandono, la inseguridad y la falta de condiciones dignas”.

“Hoy, el transporte de carga vive una crisis profunda: La inseguridad en carreteras ha rebasado todos los límites: robos, homicidios, desapariciones y extorsiones son ya parte del día a día del transportista" ANTAC

Al abundar en las quejas sobre las condiciones que se viven en el sector, el organismo refirió que los trabajadores se enfrentan a problemas graves como robos, homicidios, desapariciones y extorsiones.

Tras insistir en la falta de atención de las autoridades, la organización resaltó que también deben lidiar con altos costos de operación, en especial por el previo de la gasolina que asfixia al “hombre-camión y a los pequeños transportistas”.

Luego de citar otras problemáticas, la ANTAC advirtió que sin el trabajo de los transportistas no hay abasto, no hay comercio y por ende México está en riesgo de paralizarse.

ANTAC. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Organizaciones de transportistas se deslindan de paro indefinido

En paralelo al anuncio de la ANTAC sobre el paro indefinido de transportistas a partir del 6 abril, otras organizaciones del sector des deslindaron de las acciones previstas.

En un comunicado, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) indicó que las siguientes cámaras y asociaciones del autotransporte de carga y pasaje no formarán parte de los bloqueos:

ANPACT

ANTP

CANACAR

CANAPAT

En ese sentido, CONCAMIN resaltó que las organizaciones que se aglutinan en el ella, se mantiene firmes en su convicción de “impulsar un entorno de certidumbre, productividad y crecimiento para México".

En especial porque a pesar de reconocer los problemas denunciados por la ANTAC, advirtió que no consideran que los bloqueos carreteros se traten de la acción adecuada para mejorar las condiciones.