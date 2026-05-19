Productores de frijol en Zacatecas anunciaron nuevas protestas y bloqueos para las últimas semanas de mayo, luego de que no se alcanzaran los acuerdos esperados.

No solo eso, los productores de frijol en Zacatecas señalaron que “será un movimiento grande”, pues contarán con el apoyo de personas de varias regiones del Estado, así como de otras entidades.

Productores de frijol de Zacatecas bloquearán las vías del tren

En una conferencia de prensa, los productores de frijol señalaron que tienen planeado bloquear las vías del tren de Zacatecas el próximo viernes 22 de mayo desde las 10:00 a.m.

Productores de frijol protestan por tercer día consecutivo en Zacateca (Adolfo Vladimir / Adolfo Vladimir)

De acuerdo con los productores de frijol, este bloqueo a las vías del tren en Zacatecas será indefinido, pues durará “los días que sean necesarios”.

Hasta que se logre un acuerdo puntual con las autoridades relacionadas al gobierno de David Monreal, pues no se han dado avances claros a sus peticiones en ninguna instancia.

Asimismo, mencionaron que contarán con el apoyo de productores y gente de otras zonas de Zacatecas, así como de estados vecinos que se han sumado a sus reclamos.

Todo esto al mismo tiempo que se mantienen instalados a las afueras del Congreso del Estado, en espera de reunirse con algún representante de la administración en turno.

Productores de frijol de Zacatecas responsabilizan a las autoridades de los bloqueos

Finalmente, los productores de frijol de Zacatecas responsabilizaron a las autoridades, tanto locales como federales, de los bloqueos ferroviarios que iniciarán el próximo viernes 22 de mayo.

Esto debido a que, en palabras de los productores de frijol de Zacatecas, no ha habido acercamientos de parte de ninguno de ellos para atender sus demandas.

Además de que no se han cumplido los acuerdos alcanzados previamente en lo que se refiere al acopio de frijol y el pago a los productores.

Encontrándose con precios elevados en los costales para almacenar el producto, junto con la negativa a la recepción de 1,500 costales provenientes de 300 productores de la entidad.