ANTAC advierte movilización el 11 de junio si no hay diálogo con Yáñez

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) denunció que sus demandas no se han resuelto, por lo que realizarán movilizaciones el 11 de junio si no hay diálogo con César Yáñez.

Autoridades informaron que las mesas de diálogo con la ANTAC habían sido retomadas, sin embargo, los transportistas aseguran que no han sido convocados a ninguna reunión.

A través de un comunicado, la ANTAC declaró que es falso que haya comunicación efectiva con el gobierno, por lo que piden diálogo verdadero con César Yáñez, subsecretario de Gobernación.

ANTAC suspende movilizaciones tras denuncias de ataques y desapariciones (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

ANTAC fija plazo para diálogo con César Yáñez; habrá movilizaciones a partir del 11 de junio

La ANTAC señaló que no ha sido convocada a ninguna mesa de trabajo, por lo que considera falso lo que dice el gobierno sobre la comunicación efectiva, ante esto, anuncia nuevas movilizaciones.

En su comunicado, la ANTAC destacó la grave situación de inseguridad que enfrenta el sector, destacando robos en carreteras, asesinatos de operadores y el impacto directo en sus familias.

Asimismo, la ANTAC sostiene que las mesas de diálogo promovidas por el gobierno buscan aparentar una “falsa estabilidad” que no corresponde a las condiciones que se viven en el país.

Dada la falta de diálogo con César Yáñez, la ANTAC advirtió que iniciarán nuevas movilizaciones en el país el próximo 11 de junio, día en el que arrancará la Copa Mundial 2026.