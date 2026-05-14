La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) prepara una mega marcha en la CDMX el miércoles 20 de mayo, por lo que convocó a “sectores vulnerables” a unirse a la movilización.

La marchan tendrá como punto de partida el Ángel de la Independencia a las 9:00 de la mañana.

Según la asociación, esta marcha buscara visibilizar las problemáticas sociales y grupos vulnerables e ignorados.

La ANTAC convoca mega marcha en la CDMX el 20 de mayo

El objetivo de la movilización del 20 de mayo es exigir seguridad y garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así lo reveló ANTAC en su convocatoria.

ANTAC invitó a los siguientes grupos a unirse a la marcha:

Madres buscadoras

Sector educativo

Sector salud

Campesinos y Agricultores

Cañeros y ganaderos

Pensionados

Viudas y huérfanos de transportistas

Sociedad civil

ANTAC convoca a movilización en la CDMX el 20 de abril (Facebook/@ANTAC)

La organización de transportistas exige seguridad, así como medicamentos para el sector salud público y pagos justos para el sector educativo.

También exigen una respuesta ante la problemática de desaparecidos en México.

“Hoy más que nunca debemos unir nuestras voces en una sola lucha por la justicia, la seguridad, el respeto y la defensa de nuestros derechos”, mencionan en su comunicado.

ANTAC exige justicia para familias desplazadas

Otro de los objetivos de la movilización de la ANTAC en la CDMX es exigir acciones ante el desplazamiento forzado de familias en estados como Chiapas, Guerrero y Michoacán.

David Estévez Gamboa, dirigente nacional de la ANTAC, compartió un comunicado donde denunció que miles de familias mexicanas han sido desplazadas por la violencia.

Es por eso que la ANTAC exigía la atención inmediata de las autoridades a las familias que han sufrido violencia y desplazamientos de sus hogares, así como la aplicación de programas sociales.

La ANTAC no ha revelado la ruta que llevará la movilización en la CDMX, pero se estima que llegarán al Zócalo capitalino.