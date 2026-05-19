El miércoles 20 de mayo de 2026, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) realizará una marcha en la Ciudad de México (CDMX) para presionar una vez más a las autoridades.

ANTAC convoca a movilización en la CDMX el 20 de abril (Facebook/@ANTAC)

De acuerdo con lo informado por el presidente del organismo, David Estévez Gamboa, la movilización dará incio a las 09:00 de la mañana en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

Pero, ¿cuáles van a ser las rutas, cierres y vialidades afectadas durante la marcha ANTAC del 20 de mayo de 2026? Te contamos todos los detalles que debes conocer.

Rutas, cierres y vialidades afectadas por la marcha ANTAC del 20 de mayo

Con el fin de exigir seguridad en carreteras, justicia para transportistas asesinados o desaparecidos, así como apoyo al campo mexicano, la ANTAC realizará una marcha el 20 de mayo en la CDMX.

De acuerdo con la organización, la movilización dará inicio en el Ángel de la Independencia y avanzarán hasta el Senado, donde se hará una primera concentración para continuar a la sede de la FGR.

Por ello, se tiene previsto que la ruta por la que avanzarán los contingentes de transportistas inconformes, será la que se presenta a continuación:

Inmediaciones del Ángel de la Independencia

Avanzarán sobre Paseo de la Reforma hasta el Senado de la República, ubicado en Reforma e Insurgentes

Continuarán sobre Insurgentes Sur para desplazarse hasta la Fiscalía General de la República, por lo que pasarán por la glorieta de Insurgentes

Debido al avance de los bloques, se tiene previsto que las autoridades procedan con el cierre de algunas vialidades de toda la zona, como el caso de las siguientes:

Paseo de la Reforma, del tramo de la Diana Cazadora hasta la Glorieta de Colón

Cruce Reforma–Insurgentes

Glorieta de Insurgentes

Transversales como Río Tíber, Florencia, Hamburgo, Chapultepec

Marcha ANTAC también provocará afectaciones en carreteras y autopistas

En su convocatoria para sumarse a la marcha del 20 de mayo de 2026 en la CDMX, la ANTAC destacó que se tiene previsto que transportistas lleguen a la capital desde distintos puntos del país.

En torno a ello, se ha informado que los integrantes del organismo que se espera se sumen a la movilización, arribarán a la ciudad por medio de vialidades principales como estas: