La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) decidió suspender sus movilizaciones luego de denunciar ataques y desapariciones, pero adelantó que esto es temporal.

En un comunicado, la ANTAC dijo que los manifestantes han sido agredidos y, por ahora, no pueden garantizar su seguridad, por lo que se suspenden las movilizaciones en el país.

ANTAC suspende movilizaciones por seguridad; denuncia ataques y desapariciones

La ANTAC denunció la grave crisis de inseguridad que enfrentan los conductores en las carreteras, a la que se sumaría la violenta respuesta gubernamental ante sus manifestaciones pacíficas.

ANTAC suspende movilizaciones tras denuncias de ataques y desapariciones (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Dada la “represión” que han recibido, la ANTAC ha decidido suspender las movilizaciones en las carreteras, aclarando que es temporal y que en los próximos días convocarán nuevas acciones.

“Vamos a detener las movilizaciones momentáneamente y en próximos días convocaremos a las siguientes acciones, porque hoy no podemos garantizar la integridad, la libertad ni la vida de quienes protestan. Porque hoy el riesgo no solo proviene del crimen organizado”. ANTAC

Sobre las demandas, la ANTAC detalló que no se trata de una lucha por privilegios económicos, sino de una “exigencia moral” basada en la supervivencia, pues tienen el derecho de “volver a casa”.

Asimismo, la ANTAC busca que se den las condiciones justas para operar en las carreteras, pues constantemente sufren robos, asesinatos y desapariciones, además de los precios del combustible.

La ANTAC enfatiza que mientras las carreteras sigan siendo “territorio de miedo”, no habrá mesa de diálogo , por lo que las protestas no cesarán, pese a la suspensión temporal.