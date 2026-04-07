La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el paro de transportistas el 6 de abril de 2026, asegurando que los bloqueos fueron pocos, no cómo los que se divulgan.

Asimismo, la mandataria aseguró que no se volverá a dar el dinero de apoyo a las organizaciones, sino directamente al agricultor o campesino.

Claudia Sheinbaum asegura que el paro de transportistas fue menor

En la mañanera del pueblo del 7 de abril de 2026, Claudia Sheinbam, habló sobre el paro de transportistas y campesinos que se realizó un día antes en algunos estados de la república mexicana, argumentando que el bloqueo fue menor.

La mandataria explicó que la realidad es que el paro de transportistas era anunciado como algo más caótico, pero fue mínimo.

Asimismo, aseguró que solo fueron algunos estados en los que se realizó, siendo que incluso se pudo dar el paso por algunas vías para no entorpecer el tránsito.

“Fueron pocos bloqueos [de transportistas] en muchos se pudo abrir una vía alterna para que no tuvieran tanto problema los vehículos (...) realmente no fue lo que se dijo que iba a ser”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Por otra parte, explicó que hoy 7 de abril de 2026 se mantienen dos bloqueos en Zacatecas y Baja California, siendo que la comunicación sigue abierta para llegar a un acuerdo y se liberen las casetas.

Claudia Sheinbaum rechaza dar pagos a asociaciones de campesinos y agricultores

La mandataria expuso que el paro de transportistas fue menor. Asimismo, abordando el tema, explicó que no se regresará al esquema donde se le daba dinero a las organizaciones para que estas lo repartieran al gremio.

Claudia Sheinbaum argumentó que el esquema de darle dinero directo a los campesinos y agriculores seguirá, para evitar corrupción por las organizaciones.