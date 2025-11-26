Pese a que transportistas y agricultores tuvieron una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob) no llegaron a un acuerdo y los bloqueos seguirán.

El 25 de noviembre agricultores y transportistas se reunieron en las instalaciones de la Segob, pero tras más de doce horas de diálogo terminaron fracasando porque no fue nadie competente, argumentan.

Bloqueos de transportistas continuarán tras no llegar a acuerdo con Segob

Luego del megabloqueo del 24 de noviembre, la Segob citó a transportistas y agricultores a una mesa de diálogo en la CDMX para el día siguiente, pero no se logró llegar a un acuerdo.

En entrevista con Azucena Uresti, el vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) David Ortiz, confirmó que los bloqueos siguen en gran parte de la República Mexicana.

Agricultores en Sinaloa piden un pago de 7,500 pesos por tonelada de maíz (José Betanzos Zárate / Cuartoscuro.com / José Betanzos Zárate )

Ortiz aseguró que la Segob más allá de atender su solicitud de que la Guardia Nacional sea la única que vigile las carreteras ante la extorsión de autoridades estatales y municipales, buscaba chantajearlos.

El transportista apuntó que el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, buscaba que se quitaran los bloqueos para atender sus solicitudes.

“César Yáñez no tuvo la capacidad de atender las solicitudes (...) Se están poniendo en un plan de que si nosotros accedemos a quitar las manifestaciones se nos puede atender, de lo contrario no”. David Ortiz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Por ello y luego de no llegar a un acuerdo, David Ortiz aseguró que los bloqueos siguen aunque aún están en diálogo para ver si reinstalan la manifestación en las entradas a la CDMX como hicieron el 24 de noviembre.

Bloqueos de agricultores continúan y piden intervención de otras autoridades para dialogar

Así como los transportistas, el gremio de agricultores compartió que seguirán los bloqueos en algunos estados de la República Mexicana porque no lograron llegar a un acuerdo con Segob.

Eraclio Rodríguez, dirigente de Chihuahua del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) aseguró que el gobierno de Morena está “pasmado, asustado, sin rumbo”.

Agricultores mantienen bloqueos en Michoacán y escalan conflicto hacia el T-MEC

Ante ello, Rodríguez pidió la intervención de otras autoridades mencionando a Marcelo Ebrad y apuntando a que la Segob no está abierta al diálogo. Además de que busca hablar con Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados.

Por otra parte, confirmó que los bloqueos por agricultores permanecerán en varios estados aunque no sabe cuánto tiempo “tenemos que trabajar, tenemos cosechas” aseguró.

“Va a llegar el momento en que los quitemos y busquemos otra forma de que atiendan nuestras solicitudes”. Eraclio Rodríguez, dirigente de Chihuahua del FNRCM.

Agricultores y transportistas esperan volver a dialogar con Segob

Tanto agricultores como transportistas aseguraron que los bloqueos siguen, pero a pesar de que su mesa de diálogo del 25 de noviembre no funcionó, están abiertos nuevamente.

Tras haber tenido un primer encuentro de diálogo que culminó alrededor de la 1:00 am del 26 de noviembre, es decir, con duración de poco más de doce horas, ambos sectores dicen estar abiertos a una nueva reunión.

El transportista David Ortiz apuntó que la Segob quedó de hablarles para una reunión hoy 26 de noviembre. Mientras que Eraclio Rodríguez apuntó que aún no les han avisado de la mesa de diálogo aunque agricultores sí están dispuestos a seguir platicando con el gobierno.