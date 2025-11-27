Derivado de los bloqueos carreteros que se han registrado en los últimos días, grupos de ciudadanos dieron a conocer que estas acciones provocan escasez de gasolina y diesel en Ciudad Juárez.

Frente a esta situación, los ciudadanos han reconocido sentir miedo por un posible cierre del cruce internacional de carga, pues es un paso clave que conecta con Estados Unidos.

De acuerdo con estimaciones de empresarios, al miércoles 26 de noviembre de 2025 se han registrado pérdidas millonarias por los bloqueos de agricultores y transportistas en Chihuahua.

Bloqueos carreteros provocan escasez de gasolina y diesel en Ciudad Juárez (Especial)

Reportan escasez de gasolina y diesel por bloqueos carreteros en Ciudad Juárez

Como consecuencia de los bloqueos que suman tres días, algunas gasolineras en Ciudad Juárez han reportado falta de diésel y gasolina regular, conocida como Magna.

Aunque la situación genera preocupación entre automovilistas y transportistas, algunos empresarios han señalado que, si no se alcanza un acuerdo con los agricultores, podría presentarse:

Desabasto de alimentos

Falta de insumos industriales

Mayor escasez de combustibles.

Por estos hechos, Javier Meléndez Cardona, productor agrícola de Samalayuca, afirmó que no busca afectar a Ciudad Juárez, pero que el gobierno no le ha dejado otra alternativa.

“Esperábamos sensibilidad del gobierno y que se instalara una mesa de diálogo seria. No queríamos llegar a esto, pero no hubo otra opción”. Javier Meléndez Cardona, productor

Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo entre los agricultores-transportistas y las autoridades, por lo que las movilizaciones podrían extenderse indefinidamente para los siguientes días.