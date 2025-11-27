El Frente Nacional del Campo Mexicano advirtió que podrían llevar a cabo nuevos bloqueos carreteros en las próximas horas.

“Vamos a aumentar la presión, vamos a incrementar la toma de carreteras. Vamos a cerrar más carreteras”. Frente Nacional del Campo Mexicano

Lo anterior, luego de que denunciaran que no se alcanzaron acuerdos durante las mesas de reunión que sostuvieron el martes 25 y madrugada de hoy 26 de noviembre con autoridades federales.

Frente Nacional del Campo podría aumentar toma de carreteras; no descartan bloquear accesos a la CDMX

Integrantes del Frente Nacional del Campo Mexicano advirtieron que durante las próximas horas podrían aumentar los bloqueos carreteros a lo largo de diversos puntos del país.

Además, señalaron que también podrían elevar la presencia de manifestantes en las diversas aduanas del país, luego de que 300 personas se sumaran a los bloqueos que mantienen.

🚜 Los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señalaron que, al no llegar a un acuerdo, ⛔️ podrían definirse más bloqueos en las carreteras del país en las próximas horas. 🛣️⚠️#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/7GgCyhEZnz — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 27, 2025

El Frente Nacional del Campo Mexicano aseguró que con esto buscarán incrementar la presión contra las autoridades, por lo que urgen se les brinden soluciones a sus demandas.

Acusaron que pese llevar a cabo dos mesas de reunión con autoridades federales, no se les entregaron acuerdos que validaran sus demandas.

En este sentido, señalaron que la reunión del martes 25 de noviembre terminó de manera abrupta cuando los representantes federales dictaron un receso de manera unilateral y se retiraron del lugar.

Más tarde, continuaron con la mesa de negociación; sin embargo, obtuvieron el mismo resultado que en el primer diálogo.

El Frente Nacional del Campo Mexicano señaló también que ya analizan la posibilidad de bloquear todos los accesos a la CDMX como parte del aumento a la presión hacia las autoridades.

No obstante, esta situación aún no está definida, aunque no descartaron que podrían comenzar en los próximos días.