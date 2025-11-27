Martín Lim, líder campesino, explicó por qué se dio el choque entre los transportistas de Sonora y los productores del estado de Sinaloa, que mantiene cerrada la garita Mariposa y otros cruces a Estados Unidos.

La explicación se dio luego de que se hizo viral el video de una transportista de Nogales que señaló que no estaba de acuerdo con el bloqueo, pues están afectando a todos los choferes que esperan cruzar.

Líder campesino explica el choque entre transportistas y productores de Sonora y Sinaloa

En entrevista con Michelle Rivera, el líder campesino de Sinaloa dijo que se dio un fuerte choque con transportistas de Sonora.

Martín Lim expresó que transportistas y productores trabajan a la par, pues ellos son quienes producen los alimentos que transportan; sin embargo, una mujer transportista dijo que no le importaba el campo.

Esto habría sido lo que desató una serie de agresiones verbales entre transportistas y campesinos, pues la mujer seguía diciendo que el campo no los afectaba a ellos, pues transportan productos de maquila.

El líder campesino señaló que el problema del campo es un problema nacional, no solo de Sonora y Sinaloa, por lo que van a resistir hasta que se llegue a un buen acuerdo, pues los productos del campo mexicano se venden por mucho menos en el mercado.