La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunció que continuarán con el bloqueo de carreteras ya que no han llegado a ningún acuerdo pese a los diálogos con la Secretaría de Gobernación.

A través de redes sociales, la ANTAC señaló que las autoridades han condicionado las soluciones a sus demandas, pues solo avanzarán si liberan las carreteras y vialidades bloqueadas; la agrupación no cede.

Bloqueo de transportistas y agricultores (Francisco Villeda/Cuartoscuro / Francisco Villeda)

ANTAC afirma que bloqueos de carreteras continuará por falta de acuerdos

La ANTAC emitió en breve comunicado para informar que el bloqueo de carreteras a lo largo de todo México continuarán, pues aún no se llegan a acuerdo con las autoridades respecto a sus demandas, que son:

Seguridad en las carreteras

Solución a las necesidades de operadores

Precios justos para el campo

Modificar la Ley de Aguas Nacionales

Por otra parte, la ANTAC señaló que “es ahora o nunca”, por lo que pidió unirse a la lucha de los transportistas y agricultores. Cabe mencionar que hasta el momento no han dado una fecha en la que se retirarán los bloqueos.