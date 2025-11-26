Tras los bloqueos sucedidos en varias partes del país, la Secretaría de Gobernación lanzó un llamado a productores agrícolas y transportistas para abrir una mesa de diálogo con el fin de llegar a acuerdos sin afectar a la población.

SEGOB asegura mantener un diálogo permanente

La institución detalló que los bloqueos y cierres de vialidades impiden el ejercicio del derecho al libre tránsito de la ciudadanía. Asimismo, reconoció que como autoridades tienen la obligación de escuchar las demandas y buscar alternativas de solución.

Por otra parte, la Secretaría de Gobernación pidió no afectar a terceros y mantener un diálogo abierto para llegar a acuerdos.

La tarde del 25 de noviembre, se llevó a cabo una reunión en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, donde representantes de las secretarías de:

Agricultura y Desarrollo Rural

Economía

Infraestructura

Comunicaciones y Transportes

Seguridad y Protección Ciudadana

Además de Conagua y dirigentes de organizaciones de productores agrícolas y transportistas.

Sin embargo, el subsecretario de gobernación, César Yáñez Centeno, dio a conocer que los manifestantes no aceptaron las mesas de trabajo ni accedieron a la liberación de carreteras bloqueadas, asegurando que incluso ampliaron el número de bloqueos, generando afectaciones al no permitir el paso de ambulancias, bomberos, servicios de emergencia y de artículos perecederos.

A través de la Secretaría de Gobernación, el gobierno de México reitera su compromiso por mantener un diálogo abierto para atender las demandas; es por eso que la Secretaría de Agricultura desplegará equipos en estados para hablar con productores agrícolas y transportistas.

Mientras que Conagua instalará mesas de trabajo en la Cámara de Diputados para discutir la Ley General de Aguas.