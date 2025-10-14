Antonio Lizardi, Delegado del Grupo Amigos por el Campo, confirmó que agricultores de 15 estados de la República están preparando un paro nacional, el cual tendrá lugar este martes 14 de octubre.

A través de una llamada telefónica con la periodista Azucena Uresti, de Grupo Fórmula, Antonio Lizardi advirtió que miles de agricultores, a bordo de tractores, ya están en camino .

“Se bloquearán carreteras, algunas instituciones del gobierno y vías del tren”, sentenció. Antonio Lizardi. Delegado del Grupo Amigos por el Campo

A la par que indicó que la movilización se llevará a cabo de manera simultanea en 20 estados de la República Mexicana, entre los que se encuentran:

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Tlaxcala

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Toluca

Guerrero

Puntos Afectados por paro nacional de Agricultores

Se estima que en este paro nacional participen entre 2 mil y 3 mil agricultores de Jalisco.

En Jalisco, agricultores - con sus tractores- bloquearán el paso en la carretera Guadalajara-Manzanillo, a la altura del kilómetro 40.

Así como tomarán la carretera México-Guadalajara. Cerrarán el paso a la altura de la caseta.

¿Qué demandan los agricultores?

El Delegado del Grupo Amigos por el Campo, Antonio Lizardi, señala que la preocupación del sector agropecuario se centra en tres puntos clave:

Precio Justo: Productores exigen un precio justo por su cosecha. Pide un precio mínimo de $7,200 pesos para toda la agricultura comercial del país. Prohibición de Importaciones: Solicitan la prohibición a las importaciones del maíz blanco. Diálogo con la Presidencia: Agricultores piden entablar una mesa de dialogo con la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde expondrán sus necesidades y buscarán soluciones conjuntas en su lucha, la cual ha durado 2 años.

Paro de agricultores terminará una vez que se llegue a un acuerdo

De acuerdo con Antonio Lizardi, la manifestación concluirá una vez que el Gobierno Federal les dé soluciones concretas.

Al momento de redactar esta nota, la movilización ya había iniciado.